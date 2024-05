C6, Virada Cultural, Coolritiba: fim de semana tem festival de festivais!

Esta é a versão online da newsletter Shows e Festivais. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso à newsletter Para Começar a Semana e à newsletter de Jamil Chade. Confira.

Este fim de semana é um dos mais bombados do ano para quem gosta de festivais. Três dos grandes eventos de 2024 acontecem simultaneamente no sábado (18), com noites de música na sexta (17) e no domingo (18).

A edição 2024 do C6 Fest toma o Parque Ibirapuera, em São Paulo, a partir desta sexta. A Virada Cultural de São Paulo, neste ano denominada Virada Cultural do Pertencimento, é diversão gratuita distribuída por vários pontos da capital paulista. Enquanto isso, em Curitiba, o Coolritiba leva atrações à Pedreira Paulo Leminski.

O line up do C6 Fest reúne artistas como Raye, nova sensação do R&B britânico; junto aos veteranos do Soft Cell e do Pavement. Tem também Cat Power em show com repertório de Bob Dylan, entre outros.

O conceito do festival lançado no ano passado é mantido, com atrações conhecidas e novos nomes do pop, rock, R&B e jazz nesta segunda edição, o que lembra muito o Free Jazz Festival, realizado nos anos 1980 e 1990 pela mesma produtora, a Dueto.

Splash terá cobertura completa do C6 Fest e da Virada Cultural pelo site do UOL e pelos nossos canais de transmissão do WhatsApp: Shows e Festivais, Pop, Rock, Rap e hip hop, MPB e O que fazer em SP. Ouça a seleção de Splash com músicas dos três festivais que acontecem neste fim de semana: Raye e Soft Cell (C6 Fest), Milky Chance (Coolritiba), Julian Marley (Virada) e mais.

Virada Cultural SP

Joelma é uma das atrações da Virada Cultural Imagem: Reprodução/Instagram/@joelmaareal

A Virada é uma maratona de 24 horas, nos dias 18 e 19/5, com 22 palcos em 12 regiões de São Paulo. Tudo grátis. Joelma, Julian Marley, Pabllo Vittar, Djonga, Ara Ketu, Dennis e Matuê estão entre as principais atrações. O palco principal será montado no Vale do Anhangabaú, região central. Programação foi dividida por arenas em vários bairros.

Coolritiba

Lulu Santos se apresenta no festival Coolritiba no sábado (18) Imagem: Divulgação

Lulu Santos, Milky Chance, Seu Jorge, Kevin O Chris, WIU, Marina Sena, BaianaSystem e Armandinho participam do Coolritiba, em Curitiba, no sábado (18). O festival tem ligação com moda e conta com Mercado Labmoda, espaço com cerca de 30 marcas curitibanas. O Coolritiba terá artistas locais: Capim Limão, Castel, Janine Mathias, Pecaos e Peci.

Bate-papo com Splash

Noah Cyrus Imagem: Matt Jelonek/Getty Images

Tive que trabalhar para amar e não odiar minha versão mais jovem. Meu rosto estava online, e as pessoas eram tão cruéis comigo. Foi doloroso. Noah Cyrus em entrevista para Splash

Cat Power invoca Bob Dylan para show especial em SP: 'Ele é um professor'

Bailes black ganham homenagem no C6 Fest; conheça a história

Hip-hop ocupa o Parque Ibirapuera com seus diferentes contornos no C6 Fest

Imagem da semana

Pabllo Vittar leva tombo durante participação no show de Karol G em SP (10/05) Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Fique atento!

Separe o cartão: Bruno Mars fará shows em São Paulo em outubro. As duas datas que tiveram vendas abertas esgotaram em poucas horas. Novos shows serão anunciados.

Indie rock: Mother Mother marcou show no Brasil. A banda canadense fará única apresentação no país, em São Paulo, em 23 de outubro. Venda no site Eventim.

Punk dos EUA: Quem vai carimbar o passaporte com viagem ao Brasil é o Gorilla Biscuits. O grupo punk dos EUA vem para show em São Paulo, em 27 de setembro, no Fabrique.

PROGRAME-SE

Andrea Bocelli se apresenta em Belo Horizonte na sexta (17) Imagem: Internet/Reprodução

Data - 16/5

Julian Marley | Cine Joia (São Paulo)

Ron Keel - show acústico | Malta Rock Bar (São Paulo)

Boogarins - show celebra 10 anos do álbum "As Plantas Que Curam" | Casa Natura Musical (São Paulo)

Tássia Reis canta Alcione | Sesc 24 de Maio (São Paulo)

Gipsy Kings by Diego Baliardo | Multiplan Hall (Ribeirão Preto, SP)

The Calling | Mansão Bliss (Teresina, PI)

Einar Solberg - show acústico | Barracão Encena (Curitiba, PR)

Data - 17/5

Andrea Bocelli | Mineirão (Belo Horizonte)

Village People | Tokio Marine Hall (São Paulo)

Ron Keel | House of Legends (São Paulo)

Einar Solberg - show acústico | Teatro UMC (São Paulo)

Jeff Parker (guitarrista do Tortoise) | Sesc Belenzinho (São Paulo)

Tuyo | Audio (São Paulo)

Ed Motta | Sesc 24 de Maio (São Paulo)

Marina Lima convida Filipe Catto | Casa Natura Musical (São Paulo)

Julian Marley | Brazuca (Campinas, SP)

Daniel Caesar | Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Gipsy Kings by Diego Baliardo | Centro Cultural Ulysses Guimarães (Brasília)

Capital Inicial | Arena Opus (São José, SC)

Clarice Falcão | Opinião (Porto Alegre, RS)

Pabllo Vittar é uma das atrações da Virada Cultural em São Paulo Imagem: Instagram/pabllovittar

Data - 18/5 e 19/5

C6 Fest: Soft Cell, Cat Power, Black Pumas, Pavement, Noah Cyrus, Romy, Raye e outros | parque Ibirapuera (São Paulo)

Virada Cultural: Julian Marley, Pabllo Vittar, Joelma e outros (grátis, em vários locais) | São Paulo

Tom Zé | Sesc 14 Bis (São Paulo)

Data - 18/5

Accept | Carioca Club (São Paulo)

Evi Goffin | Garagem 55 (São Paulo)

Gilsons - Espaço Unimed (São Paulo)

Pato Fu - show dos 30 anos | Audio (São Paulo)

Paula Toller | Clube Atlético Aramaçan (Santo André, SP)

Restart | Clube de Campo de Sorocaba (SP)

Ira! (grátis) | praça Pública - Auriflama (SP)

Il Divo | Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Emicida | Rio Arena (Rio de Janeiro)

Blessthefall | Jokers (Curitiba)

The Calling | Barka (Belém)

Coolritiba (Lulu Santos, Milky Chance, Seu Jorge e outros) | Pedreira Paulo Leminski (Curitiba, PR)

Einar Solberg (show acústico) | Teatro de Câmara (Belo Horizonte, MG)

Festival BB Seguros de Blues e Jazz: Hermeto Pascoal, Yamandu Costa, Terrie Odabi e outros (grátis) | Parque Santana Ariano Suassuna (Recife)

Jão | Espaço Náutico Marine Clube (Belém,PA)

Data - 19/5

Milky Chance e Donavon Frankenreiter | Audio (São Paulo)

Danna Paola | Cine Joia (São Paulo)

Blessthefall | Carioca Club (São Paulo)

Accept | Santo Rock (Santo André, SP)

Restart | Clube Atlético Aramaçan (Santo André, SP)

Andrea Bocelli | piscina do hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

Raye | Blue Note (Rio de Janeiro)

The Calling | Colosso (Fortaleza, CE)

Julian Marley | Concha Acústica (Salvador, BA)

A Banda Mais Bonita da Cidade | O Condado (Manaus, AM)

Data 21/5