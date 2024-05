A Grande Conquista: Bruno diz que já viveu romance com atriz de 'Rebeldes'

Bruno Cardoso revelou na tarde de hoje (15) em A Grande Conquista 2 (Record) que já ficou com uma atriz da novela "Rebeldes".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto conversavam sobre "affairs" passados com Anahí e Edlaine, Bruno revelou que já ficou com uma atriz que participou da versão brasileira da novela. "Fiquei algumas vezes", disse. "[Ela era] Da novela, não do grupo".

"Ela era da banda?", perguntou Anahí.

"Não vou falar mais nada, só essa informação, porque vocês são muito fofoqueiros", respondeu Bruno, aos risos.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso