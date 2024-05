Catia Paganote reclama de urina no chão do banheiro: 'Pinto torto'

Catia Paganote voltou a reclamar na manhã de hoje (15) sobre a limpeza do banheiro na Mansão de A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Catia entrou na cozinha de manhã e anunciou que o banheiro estava sujo com xixi e pelos de barba. A participante já havia reclamado da sujeira nos banheiros na fase da Vila.

"Pinto torto, mija na tábua, no vaso, no chão", reclamou. "Não tem coragem de limpar", disse. "Na ponta do vaso, tudo mijado".

"Ontem também tava assim, umas três vezes", respondeu Hideo. "Tinha que ter uma regra: mijar sentado e ponto", acrescentou Fernando.

"Pior que a gente fala toda hora. As pessoas que fazem estão ouvindo", reclamou Baronesa.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso