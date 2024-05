Lobofest anuncia line-up com FBC, Jovem Dionisio, Clarice Falcão e mais

O Lobotomia Festival, ou Lobofest, anunciou hoje (15) o line-up da edição de 2024 do festival, que acontecerá no dia 27 de julho, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Entre os shows do festival estão artistas que nunca se apresentaram em Sorocaba, como o rapper mineiro FBC. Ele vai apresentar o show "FBC: 20 Anos", que percorre toda sua trajetória musical, desde hits mais antigos "Se Eu Não Te Cantar" e "Se Tá Solteira" até seu último álbum: "O Amor, O Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar Para Outro Planeta".

Também será a estreia na cidade da Jovem Dionisio. Nacionalmente conhecidas pelo viral 'Acorda, Pedrinho", a banda curitibana trará a turnê de seu segundo disco, "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)".

A cantora Clarice Falcão volta para seu primeiro show em Sorocaba desde 2016. Ela está em turnê com o disco "Truque", um disco visual que, conforme relata a artista, consolida as múltiplas facetas de sua carreira - iniciada há mais de 10 anos com o famoso "Monomania".

A artista baiana Duquesa também está confirmada. Ela apresentará o recém-lançado "Taurus, Vol. 2", com músicas que surfam pelo rap, trap, grime, R&B, house e pop.

Outra atração é Rodrigo Alarcon, expoente da MPB. Ele apresentará seu último disco, "Rivo III e a Fé".

Principal banda psicodélica do país, o Boogarins também se apresentará no festival. Eles levam a turnê especial que celebra o aniversário de década do álbum de estreia, "As Plantas Que Curam".

Complementam o line-up a jovem destaque do indie pop Lou Garcia, o DJ Ramemes, o rapper sorocabano Tristão, a banda Cidade Dormitório, a cantora Papisa, o duo Ventilas, as DJs Latifahs, as rappers Laysla Lady + JE$$I, o rapper Farid, o cantor e o rapper Camargo + Gaza OG, o projeto JJ the Wave, a cantora Paula Cavalciuk e a banda CAP.V

O Lobofest acontecerá na "Arena Lucky Friends", em Sorocaba. Além das apresentações dos artistas, o festival ainda contará com uma "Praça de Rangos", composta por restaurantes e negócios locais, loja oficial de merch do festival e dos artistas, Área Kids, ativações de marcas. Também serão organizados eventos paralelos, como uma edição especial da "Feira Selvagem" e afterparties oficiais na cidade.

Transporte gratuito

Repetindo um feito marcante realizado na edição de estreia do festival, em julho de 2022, o Lobofest disponibilizará ao público uma opção de transporte de ônibus gratuito ida e volta de São Paulo/SP. Os detalhes da ação - que terá vagas limitadas e será realizada em parceria com a empresa Rosa Turismo - serão divulgados pela página oficial do Lobotomia.

Ingressos

A venda de ingressos acontece através em www.lobotomiafest.com.br, com valores do 1º Lote a partir de R$ 80, incluindo opção de meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Serviço

Lobofest - edição 2024

Sábado, 27 de julho

Local: Arena Lucky Friends - R. Antônio Aparecido Ferraz, 945 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP

Ingressos: a partir de R$ 80 (1º Lote)

www.lobotomiafest.com.br