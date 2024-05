MC Mari perde a linha com Cel e avisa produção: 'Sai eu e ele pro hospital'

MC Mari deixou claro seu embate com Cel após a treta generalizada da madrugada de hoje (15) em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, MC Mari disse ao amigo, Vinigram, que corre o risco de perder a paciência e ser expulsa do reality. "Deixa eu calar minha boca, na moral. Só quero ir à Zona de Risco, mais nada", afirmou. "Vou nem te falar o que eu quero".

Vinigram disse que ela precisava ser inteligente. "Não fica falando essas coisas que você atrai coisa ruim", afirmou o jogador. "Coisa rum vai acontecer se ele não parar de presepadinha para o meu lado", respondeu MC Mari.

Em determinado momento da conversa, MC Mari expressou para Fernando Sampaio estar cansada. "Chega de ser boazinha", gritou. "Tô começando a ficar com agonia aqui dentro, mano. Sou muito boazinha, deixa eu ser a vilã um pouquinho, se eu já não for".

Mais tarde, no quarto, ela explicou a situação para Any, Fellipe e Hideo e disse achar Cel "sonso". Segundo ela, o jogador "fica de sorrisinho" enquanto tem embate com ela. "É a desgraça do Cel... Toda hora passa, mano... Eu não vou relaxar, não, irmão. Eu saio daqui, mas saio arregaçando ele todo. Sai eu pra casa e ele pro hospital, fechou?", gritou.

A Conquisteira ainda gritou para a produção: "Tô avisando", afirmou.

Any disse que ela estava nervosa e entendendo as coisas de forma errada. "Não é nada do que você está pensando, é que no momento da raiva pensamos coisas além", afirmou.

