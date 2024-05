Ivete e Ludmilla: como ter reembolso? O que dizem Procon, Eventim e 30e

Ivete Sangalo, 51, e Ludmilla, 29, cancelaram suas turnês nas manhãs de hoje.

Como ter o reembolso?

A legislação assegura o direito à devolução integral dos valores pagos no caso do cancelamento de shows, informa o Procon. O órgão ressalta que não pode haver imposição de dificuldades para que o consumidor tenha acesso ao reembolso.

A devolução dos valores pode ser buscada junto à empresa responsável pela venda. Em ambos os casos, os ingressos foram vendidos pela Eventim.

A Eventim disse aos clientes que entraram em contato que as informações para reembolso serão enviadas em breve. Ou seja, por enquanto, é necessário aguardar.

Em caso de dificuldades em receber o dinheiro de volta, o consumidor pode registrar reclamação no Procon do seu estado.

A 30e disse que vai divulgar "o mais breve possível" os procedimentos relacionados ao reembolso. Leia na íntegra:

A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê "Festa", por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Em relação à turnê "Ludmilla in the house tour", não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado. A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso.

Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão.

Cancelamentos

Ivete Sangalo anunciou o cancelamento da turnê "A Festa", e Ludmilla, da turnê "In The House Tour".

As duas artistas citaram problemas com a produtora 30e, responsável pelos shows. Ivete disse que a empresa "não conseguiria garantir as condições necessárias" para que as apresentações acontecessem "da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas".