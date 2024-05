Australiana defende casamento após dividir marido com 35 mulheres: 'Forte'

A influencer australiana Honey Brooks defendeu casamento após dividir marido com 35 mulheres em 2023.

O que aconteceu

No Instagram, ela rebateu as críticas e disse que o casamento 'está mais forte do que nunca'. "Todo mundo está dizendo: 'Vocês não estão felizes', 'Vocês não vão durar no casamento' e 'Isso é ridículo, vocês agem como se nem fossem casados'"

A influencer disse que teve a ideia e sempre estava presente quando as mulheres estavam com o marido.

Ela ainda contou que falou para o marido que era o melhor casamento. "Este é o melhor tipo de casamento que você poderia desejar"