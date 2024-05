Matteus exibe detalhes do pedido de namoro feito para Isabelle

A relação de Matteus e Isabelle, que começou durante o BBB 24, teve seu seu status elevado para namoro. Em uma recente publicação nas redes sociais, o gaúcho mostrou com detalhes como foi o pedido, realizado com uma surpresa para a manauara.

No vídeo, ao som da canção Não Sei Se Eu Tô Solteiro, parceria de Matheus e Kauan com Maiara e Maraisa, ele entrega um buquê de rosas e uma joia para a amada, além de uma cartinha com uma declaração. Emocionada após ler o recado, Isabelle dá um beijo no agora namorado e o abraça.

Alguns fã-clubes tiveram acesso à carta e logo compartilharam seu conteúdo. No texto, o vice-campeão do reality relatou a alegria de ter conhecido a amada e pediu para compartilhar a vida com ela.

"Minha Petiça, quem diria que iríamos viver tudo isso, né?! Em meio a tantas coisas acontecendo na minha vida, o BBB não somente me presenteou com muitas oportunidades de vida, mas também com uma das pessoas mais especiais e incríveis que já tive a oportunidade de conhecer. Tu é uma mulher única e eu tenho tanto orgulho de ter você comigo. Sou muito grato ao Papai do Céu, por ter colocado no meu caminho, e que possamos viver muitos momentos especiais juntos!", iniciava a carta.

"E aí, me concede a honra de poder cuidar de ti e tu cuidar de de mim? Se isso que eu estou sentindo não é amor, louco estou! E se for pra viver esse grande amor tribal, disposto estou! Obrigada por tanto! Eu te amo, minha petiça!", completou.

Os fãs do casal se animaram com a notícia e logo passaram a comentar nas redes sociais: "Veio aí! Matteus soltou uma prévia de como foi o pedido de namoro Mabelle", escreveu um. "Esses dois elevaram tanto o nível de relacionamento", disparou um segundo.