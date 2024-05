Manuela Dias revela que se inspirou em história real para 'Justiça 2?; saiba qual

A série Justiça 2, de Manuela Dias, estreou no dia 11 de abril na Globoplay. A autora, que também escreveu Amor de Mãe, foi ao programa 'Conversa com Bial' na terça-feira, 14, e contou que sua inspiração para o roteiro da trama veio de uma história real.

"Uma funcionária minha, o marido dela foi preso porque matou o cachorro do vizinho, que era policial. Eu acompanhei muito de perto esse travesseiro vazio, e eu acho que Justiça nasce desse travesseiro vazio", explicou a autora sobre suas inspirações para a série.

Sendo um de seus trabalhos mais recentes, Justiça 2 aborda quatro histórias que se entrelaçam. "Todas as histórias possuem um ato que é considerado criminoso. A parte que são presas não existe, e depois retomamos quando elas saem da prisão, sete anos depois, e acho que a série é muito sobre o que sobra da vida das pessoas depois que a justiça morde o seu quinhão", explicou Manuela para Pedro Bial.

A autora falou também de sua rotina de escrita. "Escrevo todos os dias, todas as horas que dá tempo. Mesmo quando não estou trabalhando sob demanda, eu estou 'inventando moda'. Eu descanso da novela escrevendo um livro, descanso do livro escrevendo uma série. São escritas diferentes. [Mas] eu estava muito segura, porque eu tinha uma estrutura muito grande".

Confira o teaser de Justiça 2

'Conversa com Bial' pode ser assistido de segunda a sexta no GNT, às 23h30, na TV Globo, depois do Jornal da Globo ou pelo streaming Globoplay.