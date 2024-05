Representante do Brasil em Cannes, erótico 'Motel Destino' ganha teaser

"Motel Destino", novo filme de Karim Aïnouz, ganhou novo teaser nesta quarta. Assista acima, exclusivo de Splash.

O longa-metragem filmado inteiramente no Ceará terá sua estreia no Festival de Cannes no dia 22 de maio, às 22h30. Em 2023, o diretor esteve no evento e concorreu com "Firebrand", seu primeiro projeto em língua inglesa.

É sempre muito emocionante ter um filme selecionado para o Festival de Cannes. Embora seja a minha sexta vez aqui, parece a primeira. Foi lá que estreei com 'Madame Satã', há mais de 20 anos, exibi na Quinzena dos Realizadores 'Abismo Prateado' e fui premiado com 'A Vida Invisível' na mostra Un Certain Regard. Foi no festival que dividi com o grande público 'Marinheiro das Montanhas', um filme tão pessoal sobre a história dos meus pais, e também 'Firebrand'.

Karim Aïnouz, em comunicado

O filme traz como protagonistas Iago Xavier, Nataly Rocha - selecionados por teste entre mais de 500 atores - e Fabio Assunção. Elemento recorrente na filmografia de Karim Aïnouz, o erotismo é o pano de fundo deste oitavo longa de ficção do diretor. Ele apontou suas lentes para as cores fortes e vibrantes do litoral nordestino, que dão a tônica visual-narrativa da nova obra.

'Motel Destino' estreia em Cannes Imagem: Divulgação

"Sob o céu em chamas numa beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local", diz a sinopsed oficial.