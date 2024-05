Fernanda Paes Leme mostra filha sorrindo e encanta fãs: 'Fofura'

Fernanda Paes Leme, 40, mostrou clique de Pilar, sua filha com o empresário Victor Sampaio, sorrindo e encantou fãs nas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, a atriz compartilhou um registro da recém-nascida sorrindo para a câmera. "E disseram que eu era a cara da mamãe... Parece que o jogo virou, né papai?"

Nos comentários, amigos e seguidores se derreteram pela filha do casal. "Que delícia!", disse Adriane Galisteu. "E esse sorriso lindo?", escreveu outra. "Ai que fofura!", completou mais uma.

A bebê chegou ao mundo no dia 17 de abril com 50cm e 3,325 kg. "Mãe e filha estão bem, e a família muito feliz com a chegada da nova integrante", informou a assessoria da apresentadora em nota enviada a Splash.