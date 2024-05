Michelle critica Edlaine como Dona em A Grande Conquista: 'Não apareceu'

Michelle reclamou da liderança de Edlaine da Casa Laranja de A Grande Conquista 2 (Record) e se exaltou com alguns participantes.

O que aconteceu

Michelle criticou a atuação de Edlaine como Dona: "Vamos ser justos e colocar as coisas como elas devem ser, coerentes. Se é para julgar liderança, então vou ser sincera e pontuar onde a líder errou, porque ela não apareceu na casa. Pelo contrário, ela aparecia nas outras casas. Qual foi o discurso dela quando assumiu o poder? 'Quero conhecer todos melhor, conte comigo para tudo, estou aqui para ajudar'".

Ela relembrou que a liderança de Lucas de Albú foi julgada e Edlaine deveria passar pela mesma situação. "Não é sobre ela, é sobre a liderança dela. Se a gente julgou a liderança antiga, vamos pontuar essa liderança também", explicou.

Antes disso, ela havia se exaltado com Brenno Pavarini e Kaio Perroni. A modelo alterou seu tom de voz e questionou as falas dos dois.

