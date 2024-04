Seventeen volta com compilado de hits e inicia nova fase com 'Maestro'

Por volta das 4h da manhã de segunda (29), a coletiva de imprensa de "17 is right here" começou com uma sequência de fotos individuais com muitos acenos e corações e fotos em grupo com os treze integrantes de um dos mais bem sucedidos grupos de k-pop da atualidade, SEVENTEEN.

O grupo se tornou hoje, o único a ter três discos com mais de dois milhões de cópias vendidas no seu primeiro dia (FML, Seventeenth Heaven e 17 is right here). FML, o primeiro dos três, foi um sucesso absoluto de público e de crítica, fazendo o grupo vencer seu primeiro daesang no MAMA Awards, um dos mais desejados por idols e fãs.

Sonho realizado, estádio lotado

Todos muito elegantes de ternos pretos bem cortados e entrando na ordem de seus respectivos times (hip hop, vocal e performance), o grupo nesse último fim de semana fez shows no Estádio da Copa do Mundo de Seoul, um dos maiores do país.

Com shows cada vez maiores em estádios e domes pela Ásia e Estados Unidos, Seventeen debutará na Europa em dois consagrados festivais de música: O Glastonbury no Reino Unido e o Lollapalooza, dessa vez com edição em Berlim na Alemanha.

SEOUL WORLD CUP STADIUM - one of Korea's largest stadiums.



SEVENTEEN JOINING PSY, BIGBANG, G-DRAGON, LYW AND IU WHO HELD A SUCCESSFUL CONCERT IN SWCS.



SEVENTEEN YOU'VE REALLY COME SO FAR



pic.twitter.com/jG2Gp57gvW -- ???? (@bestboycoups) April 27, 2024

Minghao comenta que eles embarcarão em breve para a outra perna da turnê no Japão (um dos estádios cabe 70 mil pessoas!!!) e Joshua afirma que o grupo vai levar uma nova turnê para os Estados Unidos, ainda esse ano, no outono do hemisfério norte. Já a América Latina, fica na espera de alguma data no calendário cada vez mais apertado e insano que eles possuem.

Quem é o verdadeiro maestro?

Liderados pelo pequeno grande gênio Woozi, líder da vocal line e dono de praticamente todas as canetadas do grupo, Maestro é uma catarse visual e sonora. "Em Maestro, nós estamos orquestrando o nosso próprio universo e liderando a cena, a música tem várias referências de faixas anteriores da nossa carreira", explica.

"Estamos orquestrando o nosso próprio universo e liderando a cena"

Já o rapper Mingyu explica que o disco "17 is right here" mostra um novo mindset deles como músicos, grupo e pessoas. Dino completa dizendo que "esse disco define a nossa trajetória, destaca pontos da nossa carreira, além de trazer músicas novas dos diferentes times que temos".

"Esse álbum é sobre nosso passado, presente e uma ideia do que queremos para o nosso futuro", complementa Jeonghan.

S-Coups, rapper e líder do grupo, explica que em cada comeback ele sempre tem um pouco de receio e medo de como os fãs vão reagir diante de algo novo, mas que ele confia muito no Woozi. Já Joshua explica que ficou muito curioso para saber como as carats reagiriam a Maestro, por ser bem diferente do que eles geralmente fazem. Hoshi explica que ao ouvir a música automaticamente pensou em como seria a construção da performance no palco.

AI, units e a importância do diálogo

Ao ser questionado por um jornalista coreano se o grupo utiliza inteligência artificial para fazer músicas, Woozi explicou que ele sempre tenta entender o que está acontecendo no mundo, nas produções e busca o novo.

"Tentei usar AI para entender os prós e os contras, como é possível manter a nossa identidade intacta em tempos de inteligência artificial? Como viver diante dessa tecnologia?" questiona o cantor e principal compositor e produtor do grupo.

Já Wonwoo comenta sobre como o disco conta com outras três faixas novas além da principal Maestro. Vernon explica que a faixa do time hip hop, "LALALI" é divertida, eles estão cheios de confiança e entregam um momento mais descontraído no palco. Hoshi, líder do time performance, diz que "Spell" é dreamy, sentimental e muito sexy; "mostra um lado bem sexy do nosso time". DK comenta que "Cheers to Youth", a faixa do time vocal, celebra a beleza da juventude, como se fosse um k-drama, falando sobre a essência desse período nas nossas vidas.

"Apresentamos as faixas novas de forma inédita nos shows do fim de semana e fiquei impressionado com a reação dos fãs", diz Jun. Para Hoshi, esse é o melhor disco que o grupo lançou, pois traz um pouco de toda carreira deles.

[INFO]



O #SEVENTEEN concluiu os dois maiores shows coreanos de sua carreia no Seoul World Cup Stadium para sua turnê FOLLOW. Menos de dez artistas de k-pop já se apresentaram lá.



Cada noite teve uma estimativa de 40.000 participantes.@pledis_17 #??? pic.twitter.com/TKJ7cp041t -- Fighting Brasil¹? SLOW (@svt_fighting) April 28, 2024

O disco "17 is right here" é longo, possui 33 faixas e é dividido em dois discos. O primeiro com as quatro canções inéditas e versões em coreano de singles japoneses. Já o segundo disco tem os singles que o grupo lançou nesses quase dez anos de carreira.

"Nós amamos o time de verdade" afirma Seungkwan

Um dos momentos mais interessantes da coletiva é quando Seungkwan explica que apesar de eles brigarem e terem desavenças como todo e qualquer grupo de pessoas, o diálogo é essencial para eles terem chegado aonde estão.

S-Coups divide com os jornalistas a chave do sucesso do grupo: sair uma vez por mês para conversar sobre tudo o que eles estão sentindo. "Comunicação é o mais importante sempre. Sem conversas não temos como evoluir", explica.

Todos frisam várias vezes que não seriam nada sem o fandom. E por isso, eles desejam muito ir em "todos os estádios do mundo". "Queremos conhecer o maior número possível de carats pelo mundo inteiro". S-Coups, que ficou machucado seriamente recentemente e inclusive foi dispensado do serviço militar obrigatório, afirmou que pretende estar presente em todos os stages desse comeback. "Darei o meu melhor", complementa o rapper.

O que podemos esperar de Seventeen no futuro?

Podemos esperar mais shows pela Ásia, em estádios cada vez maiores e mais um disco. Mingyu afirmou que o grupo pretende lançar outro disco esse ano depois da segunda parte da turnê atual (Follow), e que terão outro show novo e a Caratland (evento especial para os fãs).

Por aqui, seguimos torcendo por ao menos uma data em São Paulo, que é o que nos resta pelo visto.