Ritmistas da Grande Rio entram no hotel da Madonna para ensaio

Colaboração para o Uol, no Rio de Janeiro

Ritmistas e demais componentes da Acadêmicos da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entraram no Copacabana Palace, hotel que Madonna está hospedada, na noite desta terça-feira (30), para um ensaio.

O que aconteceu

Questionada por Splash, uma das integrantes da agremiação que acompanhava o filho disse que estava a caminho de um ensaio no hotel de luxo. "Vim para um ensaio junto com a escola", afirmou ela e que confessou se tratar de uma preparação com a Madonna.

Ela acrescentou: "Eu não posso dar maiores informações", enquanto se encaminhava para entrar na entrada lateral do Copacabana Palace.

A cantora Madonna dará um show na praia de Copacabana neste sábado (4).