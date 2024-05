Andressa Urach diz que quer filho com ator pornô: 'Parei de tomar remédio'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Andressa Urach, 36, admitiu que quer engravidar do namorado ator pornô Lucas Matheus, 27. Ela contou que parou de tomar remédio.

O que aconteceu

Em um story no Instagram, Andressa fez a declaração sobre querer ter um filho. "Parei ontem de tomar remédio. Vamos começar tentar um neném", escreveu ela.

Depois, ela fez uma pergunta aos seguidores ao mostrar uma jacuzzi. "Você acha que agora vem uma menina ou menino?", questionou ela, que colocou as opções menino e menina na enquete.

Namoro

Andressa anunciou em fevereiro o namoro com o ator pornô. Os dois se conheceram durante uma filmagem com mais dois atores.

"Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Nunca tinha feito um gang, é a primeira vez. É uma experiência assim de êxtase, é muito prazer, olha, uau! Sério, é surreal. É uma sensação que nunca tinha sentido. Nossa, e uns gatos, vocês viram! Que gatos! Estou sem palavras", disse Urach após divulgar o vídeo.

A atriz pornô admitiu estar apaixonada pelo rapaz. "Estou apaixonada? Sim. Eu amo viver intensamente! Lucas Ferraz, o amor chegou sem avisar, quando a gente não esperava e não queria! Mesmo a gente já tendo passado por tantas decepções no passado, a gente ainda acredita no amor e mesmo com medo nós nos permitimos".