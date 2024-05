Oruam é arranhado por gato de R$ 100 mil, híbrido de animal selvagem

Oruam mostrou no Instagram o comportamento de seu gato, que é um híbrido de serval com um gato doméstico.

O que aconteceu

O músico mostrou o rosto ferido após levar um arranhão do gato. "Olha isso aqui que ele fez com a minha cara", disse nos stories no Instagram.

Oruam também mostrou o comportamento do animal. O gato, bem maior que as raças convencionais, corre pela casa e dá patadas no dono.

O pet é um Savannah F1. Custando em média R$ 100 mil, essa raça de gato é um híbrido de serval, mamífero natural da África, com um gato doméstico. A raça é dividida entre F1 e F5, dependendo da porcentagem de DNA de serval — no caso dos F1, que tem o pai serval e a mãe doméstica, o filhote é entre 50% e 75% serval.

Oruam ainda brincou com o preço do gato. "Tigrinho tá pagando", disse o músico, após postar uma propaganda do jogo de azar.