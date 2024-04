Mell Muzzillo, a Ritinha de 'Renascer', sensualiza em coreografia

Mell Muzzilo, 18, que interpreta Ritinha em "Renascer" (Globo), publicou um vídeo onde dança e sensualiza.

O que aconteceu

A atriz publicou o vídeo na linha do tempo do seu Instagram e exaltou seu amor pela dança. "Meu primeiro amor. Aqui eu me encontro e me aterro. Quando tudo estiver estranho, dance."

Ela comemorou e contou que estava há um tempo sem dançar. "Depois de um tempo sem dançar, consegui fazer a aula. Longe da perfeição técnica, mas com muito de mim."

No vídeo, Mel dança e faz diversos passos, ao lado de outras meninas.

Nos comentários, ela foi elogiada por seguidores famosos e anônimos.

"Minha filha... Nós mortais, como ficamos? É covardia, mulher", comentou um.

"Ritinha tá diferente", disse outro, em referência ao personagem dela em Renascer.

Confira: