Eliezer diz que foi flagrado por fã fazendo sexo com Viih Tube em festival

Eliezer e Viih Tube relataram algumas aventuras sexuais, a exemplo da vez em que foram flagrados por um fã transando em um festival.

O que aconteceu

Casal disse que esse episódio aconteceu durante uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos. Durante participação no programa Surubaum, eles explicaram que foram para curtir um festival, ficaram hospedados em um hotel e o primeiro flagra foi deles transando na varanda do quarto.

"A gente estava na varanda, transando, quando a gente olhou para frente, tinha gente na varanda da frente assistindo e curtindo o sexo", disse Viih. "Aí ela quis parar e falei assim: 'ninguém conhece a gente aqui, vamos embora'", contou Eliezer.

Posteriormente, eles foram para o festival e lá transaram no meio do público, mas um fã chegou para pedir foto. "Tava no evento de música, e estava 'encaixado'. Eu tava atrás (dela), encaixado, no meio de todo mundo. Mas era um evento de música eletrônica, e a galera estava louca. De repente, reconheceram a gente, e chegaram para pedir foto. Tava abraçado com ela, a pessoa fez a foto e a gente sorrindo", contou.

Viih explicou que após o flagra do fã eles interromperam o ato em público. "A gente estava muito bêbado também, num cantinho".

O episódio do Surubaum desta terça-feira (30) foi gravado antes de Viih Tube e Eliezer anunciarem a gravidez do segundo filho. Os dois, que já são pais de Lua, 1, esperam o segundo filho.