Após separação, Daniel de Oliveira vai ao aniversário de Sophie Charlotte

Após o anúncio do fim do casamento com Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira participou da comemoração do aniversário da atriz, na noite de ontem (29).

O que aconteceu

Nos Stories de seu Instagram, Daniel parabenizou a ex-mulher e mostrou flashes da festa surpresa.

"Sophie, que festa massa", escreveu o ator.

Ele havia parabenizado Sophie mais cedo na linha do tempo.

Daniel de Oliveira vai a festa de aniversário de Sophie Charlotte após separação Imagem: Reprodução/Instagram

O casamento de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira chegou ao fim após oito anos.

Especulações sobre o fim do casamento surgiram nas redes sociais após Daniel de Oliveira parabenizar Sophie e falar do relacionamento como algo passado. "Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante", escreveu o ator. "Obrigada por tanto!", respondeu a atriz, que completou 35 anos.

O casal tem um filho, Otto, de oito anos. Daniel de Oliveira também é pai de Raul, 16, e Moisés, 13, fruto de casamento com a atriz Vanessa Giácomo.

Sophie e Daniel começaram a namorar em 2014, nos bastidores da novela "O Rebu", e se casaram em 2016. A cerimônia discreta aconteceu em Niterói (RJ), com madrinhas famosas como Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Carolinie Figueiredo. Na ocasião, Sophie estava grávida de seis meses.