Bailarino de Madonna faz aniversário no Rio e elogia fãs: 'São os maiores'

Um dos dançarinos e coreógrafos da cantora Madonna só tem a comemorar. Marvin Gofin celebrou o aniversário no Rio de Janeiro, dias antes do show histórico da rainha do pop na praia de Copacabana, no próximo sábado (4).

O que aconteceu

Na tarde desta terça-feira (30), o dançarino e coreógrafo contou que esta é a terceira vez que ele vem ao Brasil. Gofin está com a expectativa alta para a apresentação dos 40 anos da cantora na praia mais famosa do mundo.

Marvin falou do clima do fãs e como a energia do público brasileiro é contagiante. "São os maiores do mundo. Todo mundo fala do clima deles e como são entusiasmados", disse ele.

O espírito carioca parece ter empolgado o dançarino. Nas redes sociais, ele comemorou o aniversário ao lado dos amigos e mostrou estar por dentro da música brasileira. Marvin dançou ao som de "Baile de Favela", de MC João.

Ao lado do dançarino, Sierra Herrera, outra profissional do balé da rainha do pop, falou sobre a preparação para o show na praia de Copacabana. "Estamos nos preparando há poucos meses para este grande momento que vai ser único", disse ela.