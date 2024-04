A Grande Conquista: Jordana e Ju Nogueira se alfinetam no Grande React

Jordana e Ju Nogueira trocaram farpas durante o Grande React, nesta terça-feira (30), após a segunda eliminação de A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Logo no início, a apresentadora pontuou que a ex-vileira estava no "time dos inconformados com a eliminação". Jordana respondeu: "Sinceramente, não gostaria nem de estar aqui dando essa entrevista, porque todos os embates que tive dentro do programa, nunca fui chamada para fazer um depoimento... não me arrependo de nada".

Na sequência, disse que foi traída por uma amizade de Belo Horizonte no reality. Questionada por Ju Nogueira, negou que falaria quem era.

Após sugerir que as câmeras viravam quando ela falava, a apresentadora a interrompeu: "Tá, tá bom, se não vai passar o programa inteiro, obrigada". A ex-participante rebateu: "Que passe então...".

Ju Nogueira a alfinetou por se estender no papo: "Para quem não queria, até que falou bastante". E ela retrucou: "Falei bastante porque é um direito que eu tenho".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso