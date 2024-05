Rachel Sheherazade revela bastidores de A Grande Conquista em diário

Rachel Sheherazade anunciou que os espectadores poderão acompanhar os bastidores de A Grande Conquista 2 (Record) no quadro Diário da Rachel.

O que aconteceu

Sheherazade contou sobre a novidade no X (antigo Twitter) do programa. "A partir de agora, vocês vão poder me acompanhar no Diário da Rachel. A gente vai publicar várias coisas sobre os nossos bastidores, sobre o que está acontecendo na Vila e o que está acontecendo na Mansão, quando a gente chegar [a essa] fase", revelou.

No vídeo, a apresentadora compartilhou que tem dois camarins. Além de mostrar a sua preparação, destacou sobre a tensão no reality, com as desistências e a expulsão do ex-Polegar, Ricardo.

Se prepara, porque a Rachel Sheherazade vai te mostrar tudo o que acontece por trás das câmeras e sobre tudo que está rolando tanto na Vila, quanto na Mansão. 🤩 Fique ligado no Diário da Rachel e não percam todos os bastidores de #AGrandeConquista 2 🔥😉 pic.twitter.com/kDxkLCcwlB -- A Grande Conquista (@agconquista) April 30, 2024

