'A Condition Called Love': o amor pode ser um pouco tóxico

Em meio a vários animes de luta e ficção-científica, uma série se destaca por ser apenas uma trama de descoberta amorosa de uma adolescente japonesa.

"A Condition Called Love" é uma das apostas da temporada atual e apresenta um romance entre uma garota que deseja saber o que é amor e um rapaz que não consegue demonstrar seus sentimentos de forma moderada.

Amor intenso

Hotaru Hinase é uma garota comum, estudante do ensino médio japonês e sem muita experiência com amor. O que ela sabe sobre esse sentimento é o que ouve das outras pessoas, ou que vê nos casais andando na rua. A história começa no dia em que Hotaru vê o garoto mais bonito da sua escola, Saki Hananoi, sendo dispensado por uma garota.

Poderia ser só mais um evento comum, mas a situação foi humilhante demais para o adolescente, que foi chorar em um banco de praça pensando na ex. Hotaru acaba passando por essa praça e oferece seu guarda-chuva para o adolescente deprimido se proteger da neve, e ali nasce um amor fulminante, pelo menos na cabeça de Hananoi.

Cena do anime "A Condition Called Love" Imagem: Reprodução/East Fish Studio

O jovem se aproxima de Hotaru sempre que possível, afinal, acredita que aquela garota é sua alma gêmea. Tenta descobrir seus gostos e se moldar de acordo com suas vontades. Hananoi até muda seu corte de cabelo ao saber que Hotaru prefere homens de cabelo curto!

Percebendo o esforço de Hananoi para aquele relacionamento acontecer, Hotaru entra nesse romance, mesmo deixando claro que ainda não sabe o que é amor. Mas a jovem acredita que descobrirá o que é se apaixonar enquanto se relaciona com esse homem intenso demais.

Um sucesso juvenil

Originalmente intitulada "Hananoi-kun to Koi no Yamai" (algo como "Hananoi e a Doença do Amor"), a série "A Condition Called Love" é um mangá shoujo criado e desenhado por Megumi Morino. A história é publicada desde o final de 2017 na revista Dessert (a mesma de "A Sign of Affection") e acumula boas marcas.

Além do mangá vender números expressivos antes mesmo da estreia do anime, a série levou alguns prêmios importantes como o 44º Kodansha Manga Award e uma indicação no Shogakukan Manga Award.

Ao lado de "A Sign of Affection", "A Condition Called Love" é um dos grandes expoentes dos mangás de demografia feminina da atualidade. Porém, ao contrário da série de amor da protagonista surda, aqui o romance entre os personagens não é uma unanimidade entre os fãs.

Doença do amor

O anime, produzido pelo East Fish Studio, foi lançado agora em abril e numa primeira olhada é mais uma história de amor comum. Os personagens têm longos diálogos cotidianos, convivem muito e são representados com todos os clichês de animes românticos, ainda que as atitudes do protagonista masculino pareçam um pouco acima do tom.

Como toda série de romance, muitas das situações são floreadas. Hananoi às vezes parece ser o homem mais intenso do Japão, dedicando esforços hercúleos para coisas pequenas. No primeiro episódio, ele vara a noite procurando na neve um acessório de Hotaru. Mais para a frente ele chega com horas de antecedência na frente da estação de trem para acompanhar sua amada até a escola.

Cena do anime "A Condition Called Love" Imagem: Reprodução/East Fish Studio

Hotaru, por sua vez, está longe de aproveitar essa intensidade amorosa. Muitas vezes se pega pensando que não é capaz de retribuir o amor dessa mesma forma, até porque nem ao menos sabe o que é se apaixonar. E essa descoberta amorosa de pessoas de dedicação tão extrema causa um ruído na série.

É comum Hananoi falar algumas coisas que despertariam gatilhos em quem se relacionou com homens possessivos. Em momento algum, porém, a direção do anime se aproveita desse desconforto. Não parece ser a proposta do anime contar que algumas atitudes do protagonista estão acima do tom, no máximo há um esforço para tentar explicar o que leva Hananoi a ser tão dependente assim do afeto de Hotaru.

Quem espera encontrar uma construção amorosa mais saudável como em "A Sign of Affection" pode cair do cavalo. Ou mesmo quem procura o mesmo esmero na qualidade da animação pode se decepcionar. Mas se o objetivo é apenas acompanhar uma história de romance simples, focando na descoberta do amor de Hotaru com um rapaz um pouco exagerado, "A Condition Called Love" pode entregar algum entretenimento.

Onde assistir?

"A Condition Called Love" é lançado semanalmente na Crunchyroll, com legendas em português. Em breve, a plataforma começará a lançar os episódios também com dublagem. Já a versão em quadrinhos até o momento não foi anunciada no Brasil.