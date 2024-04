Gagliasso sobre sexo: 'Fui uma das crianças que 'aprendeu' com pornografia'

Bruno Gagliasso, 42, em entrevista à GQ Brasil:

Novo visual para filme. "As pessoas ficaram impressionadas com o meu visual careca e sem sobrancelhas, mas foi um processo mais interno do que externo. Interpretei uma pessoa em estado terminal de câncer e isso mudou a minha vida."

Pornografia. "Fui uma dessas crianças que 'aprendeu' com a pornografia. Com o tempo tive que entender que sexo é outra história. Isso foi determinante na minha vida e acredito que na vida de muitos homens da minha geração."

Aquilo é uma ilusão, grande mentira e você cresce com aquela pressão. Não me considero um homem desconstruído, sigo em desconstrução o tempo inteiro. Bruno Gagliasso

Idade. "Não brigo contra a idade, eu jogo a favor dela. Tenho cabelo grisalho e rugas. Nada contra quem coloca botox, mas a minha vaidade não está nesse lugar. A minha profissão me permite brincar com a minha aparência. Deixo para fazer isso quando aparece um personagem."

Atividade física. "Odeio exercício físico, mas é necessário. Estou com 42 anos e a ciência já provou que prolonga a vida. Gosto de correr, mas puxar ferro é difícil para mim. Na verdade, não tem exercício melhor do que plantar."

Segredo para casamento longo. "Não é bem um segredo. Temos cumplicidade. (...) É trabalhar com a verdade e intimidade. Isso é um tesão."

Paternidade. "Depois que você se torna pai, tudo é por eles. Hoje, qualquer personagem que eu faça na vida precisa ser determinante."