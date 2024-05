'Voltar à infância': Rodrigo Sant'Anna celebra cena de filme 'Tô de Graça'

Rodrigo Sant'Anna e Isabelle Marques protagonizam a primeira cena de "Tô de Graça: O Filme", divulgada com exclusividade por Splash.

É uma cena belíssima. Vocês não acreditam que ela foi feita às 4h. A gente estava gravando a primeira cena do dia, já com muito sono, mas tinha que manter a energia lá em cima.

Rodrigo Sant'Anna

'Sonho realizado'

Filme da continuidade à série de sucesso do Multishow. "É um sonho realizado ver essa família nas telas do cinema. Maior que a nossa ansiedade, só mesmo a do público. Será um arraso!", comenta Isabelle.

'Tô de Graça: O Filme' me permitiu voltar à infância e poder rir novamente, de coisas que já ri quando era pequeno. Após seis temporadas, nos tornamos uma família.

Rodrigo Sant'Anna

Na cena exclusiva, a dupla é menosprezada pela vendedora de uma loja de vestidos de festa. À procura de uma roupa especial para a formatura de Briti (Isabelle Marques), Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide aproveitar o momento tenso para se conectar com a filha.

Isabelle Marques afirma que fãs se identificarão com o trecho. "Quem nunca entrou numa loja de roupas, experimentou e no final não levou nada porque não tinha dinheiro?"

O filme

Graça ganha indenização inesperada e decide torrar dinheiro em resort com os filhos. Mas o plano falha, e a família tem que se acomodar num camping perto da praia, onde Graça reencontra um antigo crush.

Comédia estreia em 20 de junho nos cinemas. Também estão no elenco Roberta Rodrigues, Andy Gercker, Evelyn Castro, Gracyanne Barbosa, Eliezer Motta, João Fernandes, Faiska Alves e Valentina Leão.

Com distribuição da Paris Filmes, a produção é da Conspiração em coprodução com Globo Filmes, Multishow e Telecine. A direção é de César Rodrigues, produção de Leonardo M Barros e Eliana Soarez, produção executiva de Juliana Capelini, Tania Pacheco e Renata Brandão, e roteiro de Rodrigo Sant'Anna, Junior Figueiredo e Sabrina Garcia.