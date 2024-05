Modelo diz que foi ameaçada de morte após 'fechar' portal ao mostrar seios

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A modelo de conteúdo adulto Ava Louise, 25, contou que recebeu ameaças de morte após "fechar" portal entre Nova York, nos EUA, e Dublin, na Irlanda, ao mostrar os seios.

O que aconteceu

Ao viralizar nas redes sociais após exibir os seios, a modelo contou que recebeu muitas ameaças de morte. "Todas as pessoas ao redor do portal na hora tiveram uma ótima reação e foram muito encorajadoras e cheias de risadas. Mas, agora, as pessoas não estão muito felizes. Estou recebendo milhares de ameaças de morte", contou.

Só queria que os meus seios fossem internacionais. Sinceramente, seios são inofensivos. Ava Louise

Ela descartou que o fechamento do portal tenha sido apenas culpa dela. "Ficar sem blusa em Nova York é permitido e o desligamento não foi totalmente minha responsabilidade. Tenho certeza de que o mundo notou que houve coisas mais horrendas exibidas por outras pessoas no portal", desabafou.

O portal se trata de uma transmissão entre as duas cidades. Os habitantes e visitantes de ambas cidades conseguiam se ver através de uma chamada de vídeo no portal desde a semana passada, mas acabaram sendo surpreendidos por esse momento da modelo.

Além de Ava Louise, outras pessoas mostraram imagens pornográficas, suásticas e referências ao atentado de 11 de setembro. A Câmara Municipal de Dublin disse que o equipamento foi encerrado temporariamente devido a "comportamento impróprio".

| La modelo de Onlyfans Ava Louise se levanta la blusa y muestra sus pechos al "Portal" frente a una multitud en la ciudad de Nueva York. pic.twitter.com/e2V3YNkFnm -- Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 14, 2024

A modelo já tinha feito uma declaração sobre a sua atitude em frente ao portal. Ava se autodenominou "uma heroína" e alegou que fez tal feito como vingança por uma piada sombria sobre o 11 de setembro.

No Instagram, ela disse: "fechei o portal" e compartilhou um vídeo do seu "protesto", que ocorreu no início desta semana.