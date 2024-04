Confusão e erros da produção: como foi a 1ª semana de A Grande Conquista 2

A Grande Conquista 2 (Record) teve erros, gafes e confusão da produção em sua semana de estreia. Relembre alguns dos equívocos a seguir.

O que aconteceu

A emissora se confundiu com o primeiro beijo do programa. Enquanto divulgou, nas redes sociais, que Andreia e Fernando Sampaio deram o primeiro beijo, no ao vivo, apontou que Guipa e Thay foram os estreantes.

Na verdade, o primeiro beijo da temporada foi o de Guipa e Thay. Eles se beijaram à tarde, na área externa. Já Andreia e Fernando deram um selinho na cozinha da Casa Azul horas depois.

A Grande Conquista: Record comete gafe com primeiros beijos Imagem: Reprodução/X

Durante a indicação de Claudinha à Zona de Risco, cortaram sua terceira indicação. No vídeo divulgado no X (antigo Twitter), não apareceu ela indicando Vini para o terceiro lugar da Zona de Risco da Casa Azul, cortando direto de Danese para Biel.

Claudinha indica nomes que quer ver fora da Vila 🔥 #ZonaDeRisco #AGrandeConquista pic.twitter.com/sNjAZKCwLz -- A Grande Conquista (@agconquista) April 25, 2024

Na mesma dinâmica da primeira Zona de Risco, a produção cometeu uma gafe com o número de pessoas indicadas por Madshow. O vileiro indicou 5 pessoas da Casa Verde para a Zona de Risco, mas, no X, o programa escreveu que foram 7 indicações.

Madshow escolhe os sete participantes indicados para a #ZonaDeRisco de #AGrandeConquista 2 🎯 pic.twitter.com/9NpgpT2uiE -- A Grande Conquista (@agconquista) April 25, 2024

A Grande Conquista 2 fechou semana de estreia com erros e gafes da produção Imagem: Reprodução/X

