Summer Breeze: Edu Falaschi conquista plateia em belo esquenta para o Angra

Chega a ser curiosa esta conexão do chamado Angraverso se fechando em pleno Summer Breeze 2024. Enquanto, na edição do ano passado, Viper e as cinzas do Shaman se uniram num combo meio improvisado para homenagear o finado André Matos, este ano temos Edu Falaschi abrindo os trabalhos na sexta (26), enquanto o Angra em pessoa sobe ao palco no sábado (27). Desta forma, a apresentação de Edu (ladeado no palco por dois questionáveis cavaleiros templários infláveis) serve até como um esquenta para o próprio Angra, considerando que uma parte considerável do repertório inclusive deve se repetir.

Embora tenha trazido a envolvente "Sacrifice" e a longa e intrincada "Eldorado" no setlist, ambas de sua recente carreira solo, o foco de Edu foi, como prometido, uma espécie de greatest hits de sua fase à frente do Angra, aqui derivado principalmente dos discos "Rebirth" (2001), "Temple of Shadows" (2004) e do EP "Hunters and Prey" (2002). No começo, o cantor sofreu um pouco não apenas com o calor - parcialmente solucionado por um ventilador à sua frente, criando um efeito performático divertido com sua cabeleira esvoaçante - mas também com a voz, entregando pequenos desafinos perceptíveis ao longo de "Acid Rain" e "Waiting Silence".

A banda do cantor brasileiro Edu Falaschi se apresentou no palco do Summer Breeze Imagem: Divulgação

Acompanhado por uma banda afiadíssima, formada por Diogo Mafra (guitarra), Raphael Dafras (baixo), o aplaudidíssimo Roberto Barros (guitarra), o eterno parceiro Fabio Laguna (teclados) e a revelação Jean Gardinalli na bateria, substituindo o monstro Aquiles Priester, Edu rapidamente recuperou o controle do show. Convocou a plateia pra fazer as partes que seriam originalmente de Kai Haisen (do Gamma Ray, outra atração deste mesmo Summer Breeze) em "Temple of Hate", com sucesso, e encantou todo mundo com uma performance lindíssima de "Bleeding Heart", balada já regravada pela banda Calcinha Preta, numa pegada hard rock sofrência que combina demais com o restante das bandas desta sexta-feira.

No final, no momento em que se preparava para tocar a aguardada "Rebirth", símbolo máximo de sua passagem pelo Angra, teve problemas com o áudio do violão - e enquanto as questões técnicas eram resolvidas, tirou a treta de letra e fez uma versão a capella da sempre pedida "Pegasus Fantasy", música de abertura do desenho animado "Cavaleiros do Zodíaco" cantada por ele nos tempos áureos de Seiya e cia. O público foi à loucura e berrou cada palavra junto, numa celebração nostálgica. Dali pra frente, foi a glória pro músico.

O encerramento rolou com "Nova Era" - que, curiosamente, é a mesma música que o Angra usa para encerrar seus shows atualmente. Vejamos como as versões ficarão em comparação depois que seus ex-parceiros subirem ao palco.

O cantor brasileiro de heavy metal Edu Falaschi também se apresentou no palco do Summer Breeze Imagem: Divulgação

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024