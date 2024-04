Luiz Gustavo pede para sair e é segundo a desistir de A Grande Conquista

Nesta tarde, Luiz Gustavo Mustafe desistiu de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Luiz Gustavo pediu para sair da competição. Ele foi o segundo participante a desistir. Além dele, Gaby Fontenelle também optou por deixar o programa.

O conquisteiro foi aplaudido e carregado nos ombros por outros participantes até a saída. Muitos o abraçaram, enquanto outros tentaram impedir sua desistência.

Luiz se mostrou decidido. "Já foi feito. Só me dá um abraço, mano. Já está decidido, a minha família já deve estar aí na porta. Isso aqui é pra quem está aqui dentro. Joga, aproveita. Estou com saudade lá de fora", disse, enquanto se despedia.

