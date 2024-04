K-pop: novo disco do RM, fotos das NewJeans e collab entre Zico e Jennie

Houve uma semana bem movimentada no Universo K-pop, com a polêmica coletiva da Min Heejin sobre a Hybe —leia a íntegra aqui. Splash traz o giro de notícias do k-pop que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Universo K-pop.

Ateez voltará com seu décimo mini álbum, "Golden Hour: Part 1", em 31 de maio, após dois fins de semana no Coachella.

Oneus fez um cover de "S-Class", dos Stray Kids, no Music Bank da Bélgica. Arrasaram!

oneus covering straykids s class pic.twitter.com/DrKUvPZ0U8 -- mira ? (@kookiiemochiii) April 20, 2024

O evento teve collab entre Park Bogum (teclado e apresentador do Mubank), Kim Taerae (ZB1) e Lee Sohee (RIIZE). As vozes se harmonizam perfeitamente.

SOHEE and ZB1 Taerae 'Rewrite The Stars' pic.twitter.com/d3QiGe1Wrz -- riize folder (@riizefolder) April 20, 2024

OT8 dos SKZ divulgou fotos para promover "Lose My Breath". O single terá colaboração com Charlie Puth e sairá em 10 de maio.

Zhang Hao viu um fã fazendo o desafio de "In Bloom" na praça e foi correndo dançar com ele. Muito fofo!

Zhang Hao runs through the street to dance with a fan.https://t.co/1rUUs5jela -- About Music (@AboutMusicYT) April 21, 2024

Kim Taerae (ZB1) lançará oficialmente sua primeira trilha sonora (OST) em "Rainha das Lágrimas". A série vem batendo todos os recordes de audiência na Coreia do Sul, se igualando ao já clássico moderno, "Pousando no Amor".



240421 -- 3:34 PM CEST







aconteceu alguma coisa?!!? heh



obrigado ~ por esperar



(foi lançada a OST de Kim Taerae para Queen of Tears - Rainha das Lágrimas)pic.twitter.com/d2miEINWZY pic.twitter.com/fwqkZkmsvU -- bolhas zb1 (@bolhasroses) April 21, 2024

Infelizmente a FNC anunciou o disband das Cherry Bullet no início da semana. Boa sorte para as meninas nesse novo ciclo.

Doyoung (NCT 127) lançou seu primeiro disco solo, "Youth". O álbum conta com dez faixas e tem participação do Mark e da Taeyeon em uma delas ("Time Machine"). O single principal, "Little Light", é lindo e tem ele com banda!

Quem acaba o serviço militar em menos de 50 dias??? Kim Seokjin!

OFICIALMENTE 50 DIAS PRO SEOKJIN SAIR DESSE INFERNO 50 DIAS PRA ELE VOLTAR PRA GENTE

pic.twitter.com/XA3XaxNfAS -- hanna? ? rpwp (@youthorie) April 22, 2024

Para quem ama filmes de terror, o début solo da Yuqi das (G)I-Dle, "Freak" é perfeito. Cantora dançou com vários personagens icônicos do gênero.

"Magnetic" se tornou a primeira música desde "Whistle" das Blackpink a conseguir um PAK (perfect All-Kill, primeira em todos os charts) como música de début. Parabéns para as ILLIT!

MEU DEUS! "Magnetic" do ILLIT se junta a "Whistle" do BLACKPINK como únicas músicas de debut a conquistarem um PAK (Perfect All-Kill). pic.twitter.com/9ApWtasCbj -- Girlgroups Brasil (@GirlgroupsBR) April 23, 2024

Saíram várias fotos de Cha Eunwoo usando Dior na próxima edição da Esquire. Pensa numa beleza.

"17 Right Here", comeback de Seventeen, terá quatro MVs, um para cada música nova. Os lançamentos serão: "Maestro" (single principal) - 29 de abril, às 6h; "Lalali" (Time Hip hop) - 9 de maio, às 12h; "Spell" (Time Performance) - 16 de maio, às 12h e "Cheers to Youth" (Time Vocal) - 23 de maio, às 12h. Confira o último teaser de "Maestro".

ZB1 lançou "Sweat", música perfeita para o verão sul-coreano.

Billboard publicou que o topo dos artistas masculinos de K-pop com turnês mais rentáveis em 2023 são da Big Hit. #1 Suga ($57.1M) #2 TXT ($47M) Bela surpresa!

Namjoon voltou com novo álbum, "Right Place, Wrong Person", com 11 faixas. Lançamento será em 24 de maio.

Saíram as primeiras fotos da nova era das NewJeans. O single "How sweet" será lançado em 24 de maio.

Saiu a esperada collab entre Zico e Jennie: "Spot".