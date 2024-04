Filme de 'Haikyu!!' sairá no Brasil em maio e ganha trailer legendado

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

O filme "HAIKYU!! The Dumpster Battle", o primeiro de uma duologia adaptando o arco final da história, ganhou data e trailer no Brasil. Após um sucesso gigantesco no Japão, o longa chegará ao Brasil em 30 de maio para o delírio dos fãs do anime de vôlei. A Crunchyroll, que está por trás desse lançamento ao lado da Sony Pictures, divulgou um trailer legendado em português.

E no dia 25 de abril foi lançado nos cinemas brasileiros o filme "Spy x Family Código: Branco", baseado no anime de espiões que virou fenômeno no mundo todo. Aconteceu uma pré-estreia no começo da semana que contou com a participação dos dubladores do anime. Confira a crítica do filme aqui.

O filme de "Yuri!!! on ICE" foi oficialmente cancelado no Japão. O longa foi anunciado pouco tempo depois do sucesso do anime em 2016, mas foi sendo adiado sucessivas vezes. Os fãs denunciam que isso se deve a uma mudança na gestão do estúdio MAPPA, e acusam que o estúdio estaria tentando se desvincular do anime.

No último sábado (20) aconteceu em São Paulo a Sinfonia Anime, uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo performando músicas icônicas dos animes. Os ingressos estavam esgotados, mas a apresentação foi transmitida em live no YouTube, ainda que algumas músicas tenham ficado de fora por motivos de direitos autorais.

Cena do live-action de One Piece, disponível na Netflix Imagem: Divulgação/Netflix

Após o sucesso inesperado do live action de "One Piece", muitos fãs se perguntam quando novos episódios serão lançados. Conforme o Deadline, o serviço de streaming deve gravar este ano uma nova leva de episódios, e eles serão lançados somente em 2025. O jeito é aguardar.

A nova leva de mangás da Shonen Jump continua com a chegada de "Kyokutou Necromance". A série foi lançada no último domingo (20) e é um mangá sobrenatural sobre um garoto que ganha habilidades necromantes através de um anel. O criador da história é Fusai Naba, que retorna à Shonen Jump após o cancelamento de sua série "Aliens Area".

Recomendação para o Fim de Semana: "Keep Your Hands Off Eizouken!". Seu sonho é aprender como é feito um anime? Essa série então é para você! A protagonista é Midoru, uma adolescente que sonha em fazer um anime. Ela então conhece Sayaka, uma jovem que quer ser produtora, e ambas conhecem Tsubame, uma desenhista com desejo de se tornar animadora. Juntas elas criam um clube de animação na escola e sonham em criar um anime próprio.

Um daqueles animes sobre personagens muito apaixonados pelo que fazem. Em "Eizouken" a gente descobre os perrengues e os bastidores do mundo da animação, com direito a personagens carismáticas e uma animação maravilhosa do estúdio Science Saru (de "Devilman Crybaby"). O anime tem 12 episódios e está disponível na Crunchyroll com legenda e dublagem.