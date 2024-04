Ex-namorada de Anderson, do Molejo, lamenta morte do cantor: 'Arrasada'

Anderson Leonardo, do Molejo, morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer e ex-namorada do cantor, MC Maylon, lamentou.

O que aconteceu

Em entrevista à Quem, ela contou que recebeu com muita tristeza a notícia. "Estou arrasada, de luto".

O ex-casal se relacionou em 2022 e ela, que é uma mulher trans, tem uma tatuagem com o rosto do artista no braço. "Fiquei conhecida mundialmente e agradeço muito ao Anderson do Molejo. Hoje eu sou conhecida como a ex-mulher dele".

"Estou muito triste. Lembro muito dos momentos bons que a gente passou e a tatuagem do rosto dele vai ficar eterno no meu braço"

O músico havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu o diagnóstico da doença, desta vez, nos testículos e estava em fase de tratamento.