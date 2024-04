Saudade: relembre os atores da novela 'Alma Gêmea' que já morreram

Do UOL, em São Paulo

No dia 29 de abril, a novela 'Alma Gêmea' volta à tela da TV Globo com a história de amor de Rafael (Eduardo Moscovis) e Serena (Priscila Fantin). Junto com a saudade dos personagens criados por Walcyr Carrasco, o público poderá relembrar o talento de grandes nomes da teledramaturgia brasileira que já nos deixaram.

Neusa Maria Faro

Nos próximos meses, o bordão 'Oswaaaldo, não fale assim com mamãe' vai voltar a habitar na memória dos telespectadores. Isso graças ao talento da atriz Neusa Maria Faro, que interpretou Divina Santini em 'Alma Gêmea'.

A atriz nos deixou em julho de 2023, aos 78 anos. O currículo da artista ainda reúne trabalhos em 'Caras & Bocas', 'Fascinação', 'Gabriela', 'Êta Mundo Bom' e mais. Neusa morreu por causa de complicações de uma trombose.

Alma Gêmea: Neusa Maria Faro viveu a personagem Divina Imagem: Divulgação/TV Globo

Nicette Bruno

A atriz morreu em 2020, aos 87 anos, vítima de complicações da Covid-19. Nicette chegou a ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

Em 'Alma Gêmea', a estrela emprestou seu talento para dar vida à Ofélia, matriarca da família Santini. Na TV Globo, ela ainda fez história como Dona Benta do 'Sítio do Picapau Amarelo', e integrou o elenco de 'Ti Ti Ti', 'Rainha da Sucata', 'Mulheres de Areia' e 'Órfãos da Terra'.

Alma Gêmea: Nicette Bruno interpretou a matriarca Ofélia Imagem: Reprodução/TV Globo

Hilda Rebello

'Alma Gêmea' foi uma das muitas produções em que Hilda Rebello dividiu o expediente com seu filho, o diretor Jorge Fernando (1955 - 2019). A artista interpretou a personagem Dona Filó, atendente na loja de flores da cidade.

Hilda nos deixou aos 95 anos, apenas dois meses depois da partida precoce de Jorge Fernando. A atriz teve complicações devido a uma infecção respiratória. O legado de Rebello inclui trabalhos em 'Chocolate com Pimenta', 'Guerra dos Sexos', 'As Filhas da Mãe' e 'Sete Pecados'.

Hilda Rebello e o filho Jorge Fernando Imagem: Reprodução/Instagram

Lady Francisco

Em maio de 2019, a atriz morreu aos 84 anos por causa de complicações após uma cirurgia no fêmur. Lady sofreu uma queda em casa e precisou passar pelo procedimento. Na trama de Walcyr Carrasco, ela viveu a simpática Generosa, proprietária da sorveteria de Roseiral.

Na TV Globo, a artista também trabalhou em 'Pecado Capital', 'Explode Coração', 'Por Amor' e 'Barriga de Aluguel'. Seu último trabalho na TV foi no programa humorístico "Treme treme", do Multishow.

Alma Gêmea: Lady Francisco interpretou a personagem Generosa Imagem: Divulgação/TV Globo

Umberto Magnani

Em 'Alma Gêmea', o ator interpretou o personagem Elias, um senhor bondoso que vivia muitas decepções com sua filha. Umberto Magnani nos deixou aos 75 anos, após sofrer um acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico.

Na ocasião, ele passou mal enquanto se preparava para gravar cenas da novela 'Velho Chico'. O ator estreou na TV em 1973, vivendo Zé Luis na primeira versão da novela "Mulheres de Areia", na extinta TV Tupi. Sua carreira ainda inclui trabalhos em 'Cabocla', 'História de Amor', 'Mulheres Apaixonadas' e 'Presença de Anita'.