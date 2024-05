A Grande Conquista: Cacau Luz é a 5ª a desistir do reality show

Cacau Luz desistiu de A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Cacau pediu para sair do jogo após se envolver em um desentendimento com Hadad. A ex-participante havia admitido "crush" no participante, o que teria feito com que outros conquisteiros começassem a torcer pelo possível casal. Hadad, porém, se mostrou incomodado.

A distância da família também teria sido um dos motivos que levou Cacau à decisão. Ela chorou de saudades do filho no fim de semana.

Cacau se despediu dos vileiros esta manhã. Ela foi abraçada e aplaudida enquanto deixava o programa. "Te amo!", gritou uma das participantes. "Amo mais", respondeu Cacau.

A ex-conquisteira é a 5ª a desistir do reality show. Gaby Fontenelle, Luiz Gustavo, Ana K e Ana Paula também pediram para deixar a competição.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso