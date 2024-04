É romance? Anitta é flagrada saindo de restaurante abraçada a Peso Pluma

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Horas antes de lançar o novo álbum, "Funk Generation", Anitta, 31, foi vista saindo de restaurante abraçada ao lado de Peso Pluma, 24.

O que aconteceu

O flagra aconteceu nesta quinta-feira (25) em Las Vegas, nos Estados Unidos. O encontro entre os dois aumenta o rumor de que ronda há semanas, de que os cantores vivem um possível romance.

O perfil em uma rede social que divulgou as imagens comentou sobre o encontro dos dois. Reina Veneenosa afirmou que os dois ficaram em uma mesa reservada no restaurante, com várias demonstrações de carinho e afeto. Os dois estavam na cidade para a premiação Latin American Music Awards, que ocorreu também nesta quinta.

Os dois estiveram juntos em uma colaboração lançada no fim do ano passado, na música "Bellakeo". Inclusive, eles se apresentaram juntos no festival Coachella em Indio, na Califórnia.

Apresentações entre os dois. Na primeira vez que se apresentaram ao vivo, em uma premiação do TikTok, Peso Pluma virou meme ao evitar contato visual com a cantora, que rebolava em cima do palco. Já na semana passada, a interação entre os dois repercutiu e, semanas atrás, ele chegou a dar um selinho na cantora durante um show.