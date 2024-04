Vocal do Within Temptation: 'Será tarde se não falarmos de política agora'

Dez anos depois de sua última passagem pelo Brasil, o grupo holandês Within Temptation retorna aos nossos palcos no próximo sábado (27), como headliner da edição 2024 do Summer Breeze Brasil, que acontece em São Paulo.

Splash conversou com a vocalista da banda de metal sinfônico, Sharon den Adel, 49, que deixou claro o quanto está empolgada para o reencontro com os fãs brasileiros.

Me lembro de ter aproveitado muito (da última vez), porque eu gostei de verdade de MPB.Fomos no verão, vimos muito da flora de vocês, então foi ótimo. É gostoso ouvir música brasileira ao ar livre, foi algo que trouxe do Brasil. Sharond den Adel

A cantora também recorda a reação intensa e apaixonada dos fãs brasileiros, que tentaram entrar no local do show e cantaram as músicas a plenos pulmões enquanto ainda estavam aguardando nos portões. "Eles queriam subir no palco. Pensei: 'será que vão nos amarrar para não irmos embora'?", brinca ela. "Eu gosto de entregar tudo o que vocês estão esperando e sempre temos tanto retorno! É o melhor elogio para uma banda".

A situação em que eles retornam, no entanto, é diferente, pois se trata de um show em festival - em um modelo ao qual as bandas europeias estão devidamente acostumadas, já que o período de verão é recheado deles no continente.

Acho que entregamos mais atmosfera e intimidade em lugares menores. Mas em festivais você tem uma sensação de liberdade. Acho que as pessoas estão mais em clima de festa quando vão a um festival.

O Within Temptation se apresenta, aliás, num dia em que outras grandes bandas lideradas por mulheres estão em destaque, como os também holandeses do Epica (de Simone Simons) e os italianos do Lacuna Coil (da frontwoman Cristina Scabbia). "Sinto que as mulheres que estão no metal estão tentando apoiar umas às outras, apesar de no passado as pessoas estimularem uma relação competitiva entre a gente", relembra Sharon. "Hoje sinto que as mulheres estão tentando se juntar e ser quem elas são. Temos tanto em comum. Já existem tão poucas mulheres no metal, devíamos trabalhar juntas ao invés de estarmos em lados opostos".

Direcionamento político

Um assunto que permeou boa parte da entrevista foi o direcionamento político mais visível nas canções do álbum mais recente, "Bleed Out" (2023), o que causou algum estranhamento por parte de certos ouvintes recorrentes. "Bem, o fato é que sempre fomos politicamente engajados, sempre estivemos ligados à política, mas nunca de forma tão escancarada", afirma. "Quando nós fizemos 'Deceiver of Fools', do disco 'Mother Earth' (2000), ela falava sobre os partidos de ultradireita que aqui na Holanda estavam crescendo cada vez mais. Na verdade, já era uma canção política".

Ela garante que o Within Temptation sempre foi inspirado por assuntos ao seu redor, mas na maior parte do tempo usando de metáforas. "Para esse último álbum, nos perguntávamos: o que vocês querem? Qual seu objetivo com essa música?".

A cantora ainda falou, com emoção, sobre sua experiência gravando o videoclipe de "Fool's Parade" em plena Ucrânia, ao lado do músico local Alex Yarnak. "Foi intenso. Foi inspirador, a forma como você enxerga a verdadeira resiliência. Sabe, eles estão a apenas duas horas da minha casa. Duas horas! Mas estar no centro do conflito é diferente. Alertas de bombas aéreas dispararam enquanto eu estava lá".

Para ela, não existe mais opção e é preciso se posicionar e falar sobre estes assuntos. "Acho que o mundo está pegando fogo neste momento, é como se estivéssemos dançando na beira do vulcão. Se não falarmos sobre isso agora, vai ser tarde demais", finalizou.