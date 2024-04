Sabrina Sato faz topless em ensaio de fotos na praia; veja

Sabrina Sato, 43, fez topless durante um ensaio de fotos na praia. A apresentadora posou sentada em uma pedra e compartilhou em uma rede social.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou o clique em seu perfil no Instagram. Sabrina apareceu sentada em uma pedra com o mar logo atrás. A artista fez uma pose em que cobriu os peitos com as suas pernas e apostou em um biquíni fio-dental para a parte debaixo.

Nos comentários, ela recebeu uma série de elogios de famosos e fãs. "Musa", disse Cleo. "Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia", escreveu Evandro Santo, que trabalhou com a apresentadora no "Pânico na TV". "Ai ai", disse Angélica, que ainda colocou um emoji sorrindo. "Deusa", elogiou Anne Lottermann.

A apresentadora está com agenda cheia nos últimos dias. Ela começou as gravações da segunda temporada de "Sobre Nós Dois" (GNT), que apresenta com Marcelo Adnet. No programa, ela conversa com famosos e repercutem a vida íntima deles. Nesta quarta-feira (24), ela gravou com Juliette e Dani Calabresa.