Rock in Rio anuncia shows de Evanescence, Deep Purple e Avenged Sevenfold

Rock in Rio confirmou novas atrações do festival na noite de hoje (25). Evanescence, Deep Purple e Avenged Sevenfold se apresentarão no dia 15 de setembro.

O que aconteceu

Evanescence está confirmada no palco Mundo. Banda de rock liderada pela vocalista Amy Lee, vencedora de dois Grammys em 2004, passou por cinco cidades brasileiras em 2023 (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife). Os Paralamas do Sucesso se apresentarão no festival na mesma data.

Deep Purple será atração do Palco Sunset. A banda britânica se apresenta no mesmo dia e palco que os americanos do rock alternativo Incubus.

Festival também confirmou Avenged Sevenfold no palco Mundo. Banda norte-americana de heavy metal voltará ao Brasil após sua única apresentação no país, em 2013. Grupo fecha a noite de 15 de setembro.

Banda Journey também foi confirmada no Rock in Rio. Grupo de rock clássico apresentará sucessos como "Don't Stop Believin'", considerada pela Forbes a "Maior Música de Todos os Tempos".

Venda geral de ingressos acontece no dia 23 de maio. O público que adquiriu o Rock in Rio Card pode selecionar a data que deseja ir ao Rock in Rio até o dia 21 de maio de 2024.