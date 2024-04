Pet Shop Boys diz que novo álbum Nonetheless é um dos mais melódicos da carreira

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - A dupla britânica de electro-pop Pet Shop Boys diz que seu novo álbum "Nonetheless" é um dos mais melódicos da carreira de quatro décadas, com canções sobre solidão, liberdade e busca por uma nova boemia.

O disco, a ser lançado na sexta-feira, é o 15º álbum de estúdio da dupla - o cantor Neil Tennant e o tecladista Chris Lowe - e foi escrito durante os vários lockdowns da Covid-19.

"É um dos álbuns mais melódicos que já fizemos... Ele pode ser menos dançante do que alguns de nossos (outros) álbuns, mas... é muito afetuoso", disse Tennant à Reuters.

"Os lockdowns devem ter tido algum tipo de influência porque a primeira música se chama "Loneliness" e a terceira, "Why am I dancing?", é sobre por que estou dançando quando estou tão sozinho? Era verdade, eu costumava dançar sozinho às vezes."

A faixa "New London Boy" relembra a mudança de Tennant para Londres quando era adolescente e as incertezas da vida adulta jovem, enquanto em "A new bohemia" ele canta sobre a busca por isso.

"Dancing star" foi inspirada no famoso dançarino russo Rudolf Nureyev, que desertou da União Soviética em 1961.

"Nos anos 60, era possível sentir a liberdade, e acho que agora, em muitos lugares do mundo, vemos a liberdade sendo reduzida", disse Tennant.

Outras músicas abordam a perspectiva de um guarda-costas do ex-presidente dos EUA Donald Trump ("Bullet for Narcissus") ou enfocam a música pop alemã ("The schlager hit parade").

Perguntado se ele tinha uma favorita, Lowe disse: "Você não pode ter um filho favorito, pode?"

Pet Shop Boys, formado em 1981, lançou seu primeiro single, "West End Girls", em 1984, que se tornou um sucesso estrondoso com um re-mix um ano depois. Em seguida, lançaram singles como "It's a Sin", "Heart" e "Go West".