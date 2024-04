Na frente do espelho, como Billie Eilish, e mais 9 jeitos de gozar sozinha

A masturbação não é mais o tabu de antigamente — e que bom! Mas nem todas nós somos encorajadas a experimentar formas de sentir prazer sem um parceiro. Quem encorajou as meninas a se tocarem agora foi a cantora Billie Eilish. A dica dela é se observar na frente do espelho:

Em parte porque é gostoso, mas também porque me faz ter uma conexão tão crua e profunda comigo mesma e com meu corpo, e ter um amor por meu corpo que nunca tive. Devo dizer que olhar-se no espelho e pensar 'Estou muito bem agora' é muito útil. Aprendi que olhar para mim mesma e me observar sentindo prazer tem sido uma ajuda extrema para me amar e me aceitar, e para me sentir fortalecida e confiável.

Assim como variar posições no sexo a dois torna a transa mais interessante, inovar na masturbação também te faz querer se descobrir cada vez mais.

A seguir, algumas posições para sentir novos prazeres:

No banheiro com chuveirinho

Se tiver banheira, entre e apoie um dos pés na borda. Caso não tenha, leve um banquinho para dentro do chuveiro e apoie um dos pés ali. Nessa posição o clitóris fica bastante exposto e você vai estimulá-lo com um chuveirinho. Vá alternando a temperatura da água e a intensidade do jato e aproveite as diferentes sensações.

Chuveirinho é um super aliado para chegar lá Imagem: Getty Images

Sentada no vibrador

Separe uma cadeira e um vibrador (ou prótese) com ventosa. Coloque um travesseiro contra o encosto da cadeira e fixe o vibrador no assento. Sente-se de costas para o encosto e faça o encaixe no brinquedo, como se fosse um pênis. Movimente-se livremente para reconhecer o que lhe dá mais prazer. Aproveite que as mãos estão livres e também massageie seios e clitóris.

Cadeira e vibrador ajudam a gozar com masturbação Imagem: Priscila Barbosa/UOL

De barriga para baixo com vibrador

Deite-se de barriga para baixo na cama e coloque no meio das pernas um vibrador apoiado no clitóris (não o penetre em você). Ajuste a vibração no nível mais lento e se esfregue sobre o brinquedo. Conforme o tesão for aumentando, aumente também a velocidade até que atinja o orgasmo.

Na cadeira, com uma toalha

Separe uma cadeira, um travesseiro e uma toalha macia. Apoie o travesseiro no assento da cadeira e faça um rolinho com a toalha. Coloque sobre o travesseiro. Sente-se de frente para o encosto, nua, e comece a se movimentar, roçando na toalha — imagine que está "cavalgando". Leve esta fantasia adiante até gozar.

Deitada na banheira

Encha a banheira com água morna e deite-se confortavelmente, de costas para a água. Levante as pernas e apoie os pés nas bordas. Acaricie o clitóris com os dedos — faça movimentos de vaivém, circular e também pressione levemente a região. Deixe-se levar pela sensação e pelo corpo molhado e relaxado.

Sentada e com calcinha

Sem tirar a calcinha, sente-se na cama e apoie as costas na parede ou na cabeceira. Abra as pernas e se masturbe por cima do pano. Esfregue toda a região com os dedos e quando estiver bem excitada, coloque os dedos por dentro da calcinha e comece a explorar a vulva, aumentando a velocidade do toque, até gozar.

Como Billie, de frente pro espelho

Escolha um espelho de corpo inteiro da casa e sente-se, nua, de frente para ele, sobre os joelhos, que devem estar afastados para você enxergar bem a vagina. Comece deslizando as mãos pelos seios, desça para cintura e chegue na genitália. Agora que você tem uma ótima visão dela, aproveite para conhecer e tocar cada canto.

Barriga para baixo e quadril para cima

Deite de barriga para baixo na cama, com o bumbum levemente empinado. Passe um dos braços por trás do corpo, entre as pernas, e alcance o clitóris. Faça movimentos com os dedos e também com o quadril. Se quiser aprimorar a sensação, aplique um lubrificante em toda a vagina e suavize o toque para curtir a região molhada.

Deitada, com a cabeça para fora da cama

Deite de barriga para cima na cama, com a cabeça para fora — deixe ela cair mesmo. Pegue um vibrador, introduza em você e feche os olhos para curtir a sensação. Melhor ser for um vibrador com design curvo, para estimular o ponto G. Se quiser dupla estimulação, use a outra mão para pressionar o clitóris.

Sex toys são úteis para o prazer feminino Imagem: Priscila Barbosa/UOL

Travesseiro no quadril e clitóris para cima

Deite-se de barriga para cima na cama e coloque um travesseiro embaixo do seu quadril. Abra as pernas e pronto, o seu clitóris está na posição perfeita para ser explorado. Deixe os brinquedos de lado e utilize os dedos para estimular a região. Aproveite para também passar a mão pelos seus seios e aumentar o prazer.

*Com reportagem publicada em 17/04/2018