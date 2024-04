Eliana volta para fazenda causando em 'Renascer' e fãs comemoram: 'Amamos'

No capítulo de quinta-feira (25), da novela das 9 "Renascer" (Globo), Eliana (Sophie Charlotte) voltou para a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) causando reviravoltas na trama.

O que aconteceu

A ex-modelo voltou para a Bahia disposta a lutar pela herança de seu ex-marido que morreu. Para isso, ela revelou ao protagonista que Buba (Gabriela Medeiros) não está grávida e fez um acordo com o ex-sogro.

Com isso, o nome da personagem ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "A Eliana servindo muita tortura psicológica quase infartando o velhote do Inocêncio com a gravidez falsa! Amamos ver", brincou uma internauta. "Eu amo uma personagem do nível da Eliana, tem os desvios dela, não paga de santa, endoidece todo mundo, não deita pra ninguém...", opinou uma segunda.

Além disso, os fãs também repercutiram a discussão entre Eliana e Ritinha (Mell Muzzillo), que se irritou ao ver a amante de seu marido de volta. "Eliana é terrível", se divertiu uma telespectadora. "A Ritinha chamando a Eliana de branquela espevitada", comentou outro.

A Ritinha chamando a Eliana de branquela espevitada kkk#Renascer pic.twitter.com/h9n67gdzGx -- Luccas Oliveiraa123 (@LuccasO156) April 26, 2024

eliana: pra que esse escarcéu?! tem damião pra nós duas



ELIANA É TERRÍVEL HAHAHAH #Renascer

pic.twitter.com/t7nwoFr5dZ -- pati (@paticomentts) April 26, 2024

A Eliana servindo muita tortura psicológica quase infartando o velhote do Inocêncio com a gravidez falsa KKKKKKKKKKKKK AMAMOS VER #Renascer pic.twitter.com/nsxKsLd22n -- iris viu a taylor 19/11 (@rhaenyraxz) April 26, 2024

o zé inocêncio sentando enquanto a eliana metralhava ele de informações #renascer pic.twitter.com/eZfCYg2GWj -- jão 🌞 (@televijao) April 26, 2024

Não aguento as caras e bocas da Eliana 🗣 #renascer pic.twitter.com/uExFE6LCxo -- jupa inocêncio 🌱 (@whoisjupa) April 26, 2024

"Encontrei Buba embuchada de um neto meu."

"Então deve ter perdido a criança pq eu estive lá ontem e nao tinha barriga nenhuma. A AMANTE DO SEU FILHO NUNCA ESTEVE GRÁVIDA."



Eliana é mt melhor que essa corja toda. #Renascer pic.twitter.com/LNVzQvWEVE -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 26, 2024

A Eliana vindo matar o velho do coração pra poder receber a herança mais rápido #Renascer pic.twitter.com/vvUoJmq8oD -- Jubs 🐎 (@jujuscaetano) April 26, 2024

No fim das contas, Eliana é a única que tem razão nessa história toda, mas o Zé Inocêncio é tão burro que nem vai se dá ao trabalho de investigar essa história a fundo #Renascerpic.twitter.com/A89eRpA0fX -- Renascer 🌿 (@renascernovela1) April 26, 2024