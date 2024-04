Bianca Andrade rebate críticas sobre namorado italiano: 'Sou bem grandinha'

Bianca Andrade, 29, rebateu os comentários negativos sobre seu atual namorado, o italiano Luca Daffrè. A influenciadora digital e ex-BBB afirmou que é "bem grandinha" e é capaz de tomar as próprias decisões.

O que aconteceu

Ao falar de decisões em sua vida, ela começou falando que seus fãs a conhecem e ela é mulher de quase 30 anos, disse ela nos stories do Instagram. "Vou fazer 30 anos - e eu sou bem grandinha. Sei das minhas decisões da vida, sei avaliar as pessoas, sou criteriosa com quem entra na minha vida", iniciou ela.

Tem uma galera que insiste em tentar me alertar que: 'Luca é isso, ô que Bianco é isso e que é é aquilo'. Não se preocupem, gente, sabem por quê? Bianca

A influenciadora digital justificou que está em uma nova fase da sua vida e permitindo viver novas histórias. "Porque, por mais que eu esteja sendo completamente contraditória, porque ano passado eu disse que não gostava de namorar e não gostava mesmo, eu estou vivendo uma fase que é importante para mim, que é a de me permitir".

Depois, Bianca afirmou que embarcou nesse novo relacionamento porque encontrou no italiano uma pessoa bacana e que a faz feliz. "Então, eu avalio: se a pessoa me faz feliz, se a companhia dela é gostosinha, se eu dou risada, se a pessoa dedica tempo dela para mim, se ela se importa comigo, quer saber como foi o meu dia, quer saber se eu estou bem, se a pessoa está dedicando a aprender uma nova língua por mim - porque ele está aprendendo português mais rápido do que eu [estou] aprendendo inglês", alegou.