Após gravidez surpresa vir à tona, Conrado quebra as pernas de cunhada

No episódio de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (25), Ariela conta para Humberto que está grávida. Sônia desconfia da calma de Sarmento ao saber que será avô. Inácio se incomoda com os compromissos de Rosário.

Lygia afirma a Penha que não cobrará sua dívida judicialmente. Rosário pede para Penha ficar no lugar de Dinha. Brunessa procura emprego na Galerie. Sônia manda Cida arrumar o quarto de Ariela.

Niltinho critica Rodinei por não querer contar para Cida que o filho de Brunessa pode ser seu. Sidney pede para Heraldo contar o que realmente aconteceu com Inácio. Sarmento sugere que Conrado se case com Isadora no mesmo dia que Ariela.

Lygia não gosta de saber que Conrado foi instalado em seu escritório. Humberto descobre que o filho que Brunessa está esperando pode ser dele. Kleiton convence Voleide a fazer o primeiro show das empreguetes no Chopeokê.

Lygia se preocupa com a rápida ascensão de Conrado no escritório. Cida ouve Conrado pedir para Isadora se casar com ele no mesmo dia que Ariela.