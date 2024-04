Ana Maria chora e consola tutor de cão que morreu em voo: 'Você será feliz'

Ana Maria Braga consolou o tutor do cão Joca, que morreu na segunda-feira (22) em um voo após uma falha da Gol.

O que aconteceu

A apresentadora disse que já viveu o luto por um cachorro e que João Fantazzini pode ser feliz ao lado de outro animal de estimação. "Eu sei que com esse sentimento agora, é impossível pensar nisso. Mas acredite em mim, eu juro. Eu tenho vários, sou a melhor pessoa pra dizer isso. Você vai ter esse amigo do seu lado e nunca vai esquecer do Joca."

Você é um rapaz jovem, bonito, com uma carreira pela frente, tem uma família bonita. [...] Vai ter o momento certo disso acontecer, e você será muito feliz. Sinta isso no seu coração. Ana Maria Braga, no Mais Você

João disse que "lutará muito por Joca" e para que os tutores tenham direito de transportar os cães dentro do avião. "Eu tentei colocar ele dentro do avião, mas eles [companhias aéreas] não permitem. Eles preferem matar o cachorro do que deixar com o dono", criticou.