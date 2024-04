A Grande Conquista: Quem se salvou da Zona de Risco e escapou da eliminação

Os 28 vileiros indicados para a primeira Zona de Risco disputaram uma prova em A Grande Conquista 2 (Record). Veja quem se salvou da berlinda e quem pode ser eliminado na quinta-feira (25).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Destri, Biel, Hideo, Maizy, Danese, Gabriela Rossi e de Albú se salvaram da Zona de Risco. Os vileiros escaparam da berlinda e garantiram mais uma semana no reality.

Brunno Danese, Gabriela Rossi e Lucas de Albú foram escolhidos pelos colegas como Donos das casas Verde, Azul e Laranja, respectivamente. A decisão ocorreu por um Resta Um.

Quem continua na Zona de Risco e pode ser eliminado

A Grande Conquista: Hadad, Luiza e Bruno Cardoso estão na primeira berlinda Imagem: Reprodução/PlayPlus

A definição final da Zona de Risco ficou com 21 integrantes: Hadad, MC Mari, Any, Fellipe Villas, Fran Sabino, Ratinho, Jo, Cel, Vinigram, Kaio, Kadu, Sandrão, Billy e Flavinha (Laranja); Vini Sassone e Luiza Aragão (Azul); Bruno Cardoso (Palhaço), João Pinto, Edlaine Barboza, Poliana Roberta e Marcus Cowboy (Verde).

Dos 21, 10 participantes deixarão a Vila. Os menos votados serão eliminados na quinta-feira (25).

A Grande Conquista - Enquete: quem você quer que fique na primeira berlinda? Resultado parcial Total de 312 votos 36,54% João Hadad 10,58% MC Mari 6,41% Any 0,32% Fellipe Villas 0,32% Fran Sabino Ratinho Jo Werner 2,24% Cel 0,64% Vinigram 2,56% Kaio 1,92% Kadu 11,22% Sandrão 0,32% Billy Flavinha 0,64% Vini Sassone 7,37% Luiza Aragão 1,92% Bruno Cardoso (Palhaço) João Pinto 0,64% Edlaine Barboza 2,24% Poliana Roberta 14,10% Marcus Cowboy Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 312 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso