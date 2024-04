Após desmascarar Buba, Eliana faz rico acordo em 'Renascer'

No capítulo de quinta-feira (25), da novela das 9 "Renascer" (Globo), Eliana (Sophie Charlotte) faz um acordo com José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Disposta a ficar com a herança de Venâncio (Rodrigo Simas), a amante de Damião (Xamã) retorna para a fazenda. "Você disse que veio atrás dos seus direitos...", diz o fazendeiro. "Enquanto viúva e herdeira do seu filho", responde ela.

Zé Inocêncio quer saber quais são as intenções de Eliana. "O que você tem em mente?", pergunta o homem. "Até em nome de reconstruirmos alguma diplomacia, eu pensei em voltar pra cá. Pra estar mais perto das roças dele. Isso é... se o senhor não se incomodar", afirma a jovem.

A ex-modelo conta para o marido de Mariana (Theresa Fonseca) que Buba (Gabriela Medeiros) não está grávida. Com isso, José Inocêncio faz um acordo com ela: "Se tudo que você me contou for verdade, eu lhe entrego as roças de José Venâncio, sem briga na Justiça nem nada".

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.