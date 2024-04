Após ataque de cachorros, Roseana Murray compartilha foto e recebe apoio

Após ser atacada por três cachorros da raça pitbull no dia 5 de abril, Roseana Murray, 73, compartilhou uma foto e recebeu apoio de famosos.

O que aconteceu

Em um post no Instagram nesta quarta-feira (24), a escritora posou para um clique no jardim do hospital. "Esse pedaço de jardim é cheio de significados: é o jardim que homenageia os doadores de orgãos. O hospital planta jasmins para homenagear as famílias. Vim para os curativos no centro cirúrgico e logo estarei em casa outra vez", disse ela.

Nesta terça-feira (23), ela comentou sobre o retorno ao hospital para fazer uma raspagem nos machucados. "Fiquei do outro lado da ala onde estive os 13 dias. Senti saudades dos rostos conhecidos, mas esta equipe da enfermagem é tambem linda, alegre e carinhosa. Penso que terei que voltar muitas vezes", afirmou.

Em poucos minutos, no dia 5 de abril, minha vida virou de ponta cabeça. Agora, na minha carteira de identidade deveriam acrescentar: poeta sobrevivente.

Nos comentários, a escritora recebeu mensagens de carinho e apoio de famosos. "A vida é boa com você. Melhoras, meu amor", escreveu a comediante Dadá Coelho. "Seu amor, sua força e sua luz são emocionantes!", afirmou Evandro Mesquita. "Viva você", disse Malu Galli. "Melhoras!!", desejou Paulo Betti. "Melhoras, como você é linda!!", comentou Virginia Cavendish.

O que aconteceu

Roseana contou que os três cachorros estavam na rua. "Pensei que eles deixariam eu passar. Porém, quando passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Eles me derrubaram e foi muito rápido. Fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém", disse a escritora ao "Fantástico" (Globo).

O ultramaratonista Eduardo Neves foi o responsável por salvar Roseana. "Eu estava indo para a academia, eram 6 horas. A pessoa que me salvou era um rapaz, que corria na praia."

Ela teve graves ferimentos e o braço amputado. Murray foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

Murray teria sido atacada por animais de um vizinho. O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema, e segue investigado pelas autoridades.

Roseana quer voltar a produzir textos após episódio. "Vou escrever os meus poemas com a mão esquerda. A vida vai continuar, eu não morri", concluiu. Ao "Fantástico", o cirurgião Tarcísio Encinas destacou a evolução da escritora durante o processo de recuperação.

Na quinta-feira passada (18), a escritora teve alta do hospital. Ao sair do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, após 13 dias de internação, Roseana foi aplaudida.

Quem é Roseana Murray

Roseana Murray é formada em literatura francesa pela Aliança Francesa. Ela iniciou sua carreira na década de 1980, quando começou a escrever poesias para crianças.

A escritora tem cerca de cem livros publicados e recebeu diversos prêmios. Entre eles: Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL). Roseana é casada com o jornalista espanhol Juan Arias Martínez, de 91 anos.