A Grande Conquista: Graci e Hideo discutem por comida e colegas intervêm

Graci Zermiani e Hideo discutiram por comida na cozinha da casa Azul em A Grande Conquista 2 (Record) nesta quarta-feira (24).

O que aconteceu

Taty Pink ouviu que Graci estava "estragando" a comida. Incomodada, foi tirar satisfação e pediu para que lhe desse as sobras de comida, a fim de evitar desperdício.

A golfista não gostou e procurou Hideo. Ao participante, ela disse que estava comendo pouco e estava abdicando de seus cafés da manhã para comer uma banana.

Ele tentou justificar sua fala e Graci rebateu: "Você está querendo aparecer, é isso, você quer aparecer". Luiza Aragão se intrometeu na conversa e pediu para eles se acalmarem. Também aconselhou que a golfista não descontasse tudo nele, já que não foi o único que falou do desperdício.

Depois de apaziguar a desavença, Aragão ainda questionou Taty Pink. Ela apontou que a vileira "distorceu" as informações e discordou de sua atitude, ressaltando que havia provocado a discussão entre Graci e Hideo desnecessariamente.

