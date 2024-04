Apple anuncia evento para o dia 7 de maio; o que esperar de novos produtos?

A Apple oficializou nesta terça-feira (23) a data do primeiro evento do ano da empresa: 7 de maio, às 10h da manhã no horário na costa leste dos Estados Unidos (11h no horário de Brasília).

Segundo rumores mais recentes, são esperados versões atualizadas do iPad Pro e do iPad Air, além de uma nova Apple Pencil, caneta inteligente compatível com a tela sensível ao toque.

O que esperar

Com a Apple Pencil fazendo parte da imagem do convite, a marca deu uma pista de que o iPad será mesmo o foco do evento.

De acordo com rumores, o iPad Pro 7º geração terá dois tamanhos: 11 polegadas e 12,9 polegadas.

Acredita-se que a linha receberá algumas de suas melhorias mais significativas desde 2021, com tela de OLED (com 13 polegadas para o modelo maior), processador M3 atualizado e reposicionamento de sua câmera horizontal.

Sobre a nova Apple Pencil (2ª geração), é possível que a nova geração seja compatível com mais gestos, como "apertar" a partir de sensores de pressão, além dos já conhecidos toque duplo.

Os rumores também dão conta ainda do lançamento de um novo teclado Magic Keyboard, mas não há muitas informações sobre ele.

O novo iPad Air (6ª geração) também deve chegar em dois tamanhos de tela: 10,9 polegadas e 12,9 polegadas. Eles não devem ter o display mais avançado do irmão Pro. O processador deve ser o chip M2, anunciado em 2022.

*Com informações de texto publicado em 10 de abril e do site The Verge.