iPhone, iPad, AirPods e mais: confira 6 produtos Apple com desconto hoje

Os produtos da Apple estão entre os mais desejados entre os consumidores, mas eles são caros. Por isso, nada melhor do que uma promoção.

O Guia de Compras encontrou seis produtos da marca (como iPhone, iPad e AirPods) com desconto no site da Amazon, parceira do UOL. Confira:

Modelo numa cor mais sóbria, chamada meia-noite

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 800 nits

Tem duas câmeras traseiras com 12 MP cada; o sensor é maior do que o do iPhone 13, por isso, consegue captar mais luz

Câmera de selfie é de 12 MP

Grava vídeos com o Modo Cinematográfico 4K e com Modo Ação, para cenas em movimento

Processador A15 Bionic, de 2021

6 GB de memória RAM

Bateria de 3.279 mAh

Tela de 10,2 polegadas e resolução Full HD+

Processador A13 Bionic

Câmera principal de 8 MP e de selfie de 12 MP

Bateria de 8.557 mAh

Até 6 horas de áudio com uma recarga; e até 30 horas utilizando o estojo responsável por recarregar a bateria

Microfones duplos com filtragem espacial, e microfones voltados para dentro

Áudio espacial torna a experiência mais imersiva

Resistente à água (IPX4)

Sensor de detecção da pele, acelerômetro com detecção de movimento, acelerômetro com detecção de voz e sensor de força

Proessador H1 para fones de ouvido

Pesa 4,28 gramas.

Coleta e registra os batimentos cardíacos e ajuda a monitorar os estágios do sono, além de detectar quedas e acidentes

Cor meia-noite;

Tela "sempre ativa", que nunca se apaga; isso ajuda a equilibrar o consumo da bateria

Classificação IP6X de resistência à poeira

Séries e filmes Apple Originals do Apple TV+

Transmite imagens na resolução 4K Dolby Vision e HDR10+

Áudio tridimensional Dolby Atmos

Controle com clickpad sensível ao toque

Tela Liquid Retina de 13,6 polegadas, com mais de 500 nits de brilho

Portátil, pesa só 1,24 kg

Com CHIP M2: até 24 GB de memória unificada

Até 18 horas de bateria

Câmera FaceTime HD de 1080p, conjunto de três microfones e sistema de som com quatro alto-falantes e áudio espacial

Cor cinza espacial

